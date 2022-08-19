الحبيب: يجب أن يتحول تقديرنا لفتح الدائرة الدستورية إلى الضغط على الهيئة القضائية بكاملها

طالب وزير الثقافة الأسبق ” الحبيب الأمين ”، بالضغط على السلطة القضائية بعد إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، لأنه عمل واجب لا يستحق المديح والثناء.

وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أتصور أن الاستعجال في كيل المديح لفتح الدائرة للحافي والجمعية العمومية- وهو أداء لواجب تأخر القيام به – سيفقد الحراك الشعبي والنخبوي مكنة الضغط على كل الأجسام اللاشرعية للتنحي من أمام خيار الانتخابات.

وأضاف الأمين، أن التقدير لخطوة فتح الدائرة ينبغي أن يتحول للضغط أيضا على الهيئة القضائية بكاملها من مجلس قضاء ومحكمة عليا ونائب عام للعمل لصالح الشعب و خياراته لا التحول إلى قوة صراع سياسي سيادي لتنازع السلطات وحفظ الألقاب والمناصب في خضم لعبة الكراسي الموسيقية فلا نسمع لأحد صوت إلا إذا تحسس اهتزاز كرسيه”.

وتابع:” أيضا لننتظر الإجراءات، وما ستقدم عليه الدائرة من فتح لملفات وقضايا وطعون لنعرف أثر التسيس وبصمة التحالفات وحقيقة الحياد وطهرانية الضمائر ومهنية ونزاهة التقاضي”.

وأكد أن الاندفاع قد يفقد هذه الخطوة الكثير من الأماني المعقولة إذا ما تصدرت الرغبوية الواهمة طابور المادحين”، على حد تعبيره.

‏وزعم أن المشهد التقليدي راكم بقفة التوقعات الكثير من الخيبات بسبب مختلات السماسرة ومخادعات متعددي الولاءات ومفاجآت لا تحكمها معايير الوطنية ولا النزاهة ولا الموضوعية”.

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أمس الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.