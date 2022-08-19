سميرة: على “أبو سهمين” تقديم طعن عاجل ودعوة المؤتمر الوطني العام للانعقاد

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقا، سميرة الفرجاني، رئيس تيار يا بلادي نوري أبو سهمين لتقديم طعن عاجل أمام الدائرة الدستورية، ودعوة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وكان يرأسه، إلى الانعقاد.

وقالت الفرجاني في تدوينة عبر “فيسبوك”: “بما أنه تم فتح المحكمة العليا، وهناك حكم واضح وصريح من المحكمة الدستورية ببطلان برلمان طبرق، ورجوع الشرعية الدستورية والقانونية للمؤتمر الوطني، فعلى رئيس المؤتمر الوطني بوسهمين تقديم طعن عاجل في الاتفاق السياسي”.

وأضافت: “وطبعا سيتم قبول الطعن والحكم بأن الاتفاق مخالف للقانون الليبي، وبهذا كل ما نتج عنه باطل”.

وتابعت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا: ” على المؤتمر الوطني الاجتماع فورا بالأعضاء الذين لم يبيعوا الوطن باتفاق الصخيرات، ومن انضم لاتفاق الصخيرات لأجل مرتب على المؤتمر استبعاده فورا واستبداله بمن يليه في قوائم انتخابات المؤتمر الوطني، وعقد جلسة صحيحة والعمل على صياغة قانون الانتخابات والاستفتاء على الدستور وإعطاء الأوامر بتحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي بصفة بوسهمين هو القائد العام للجيش الليبي، ومن ثم إجراء انتخابات”.

وواصلت الفرجاني: “أي حديث عن الانتخابات من قبل العصابات متصدرة المشهد شرقا وغربا فهو كذب وغير واقعي، لأنهم جميعا لا يحملون صفة قانونية ولا يستطيعون صياغة قانون انتخابات ولا إجراءها”.

واستطردت الفرجاني: “يريدون الاستمرار فقط ولو تم إحراق الوطن، لا يهم طالما مرتباتهم مستمرة”، واستكملت: “إن كنتم تريدون وطنا، فيجب أن ترجعوا لحكم القانون والشرعية الدستورية لإرجاع هيبة الوطن وسيادته وقانونه والذي سلبوه منه بجرة قلم الصخيرات”.

واختتمت الفرجاني: “كفانا عبثا، فقد عبثت المخابرات الأجنبية ببلادنا وضيعتها باتفاق الصخيرات اللعين”.