وزارة التربية والتعليم توضح اخر تطورات اعلان نتائج الشهادة الاعدادية 2022

كشف المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية عن اخر تطورات و موعد اعلان نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2022 – 2021 الدور الاول .

وقال المركز في بيان صادر عنه امس أن المركز اتم تعملية العد والفرز لاوراق الاجابة عبر اللجان المشكلة بعد ان تم جلبها عن طريق موظفي المركز من لجان الامتحانات من مختلف أنحاء ليبيا.

وقال المركز ان عملية تصحيح اوراق الاجابة للامتحانات بعد اتمام استلامها من لجان الامتحانات تتم على ثلاث مراحل، وهي مرحلة العد والفرز، ومهمتها التحقق من اوراق الاجابة، ومرحلة المسح الضوئي لأوراق الإجابة، ثم مرحلة جمع درجات الامتحانات مع أعمال السنة.

واشار المركز إلى أنه سيتم معالجة النواقص في أوارق الإجابة بعد عملية الفرز، والاوراق التي حصل لها تشوه بالمياه أو ما شابهها بشكل فردي.

ونوه المركز إلى أنه أعطى وقت محدد للمدارس في عملية إدخال درجة اعمال السنة، والامتحان النهائي لمادتي الحاسوب والكتابة، ولن يقوم بانتظار المتأخرين لإعتمال النتائج.

وحمل المركز المدارس المتأخرة المسؤولية المترتبة عن التأخير في عملية إدخال البيانات، واشارت مصادر تربوية إلى قرب اعلان النتائج بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح لأوراق الإجابة.