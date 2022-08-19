الارصاد: تراجع تدريجي للحرارة بدءا من اليوم وأمطار رعدية على هذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 19/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تراجع في درجات الحرارة على المنطقة الممتدة من (رأس جدير إلى القرابوللى) حيث تسجل مابين (33-35)مْ مع تحول الرياح إلى شمالية شرقية بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق الشمال الغربي لتتراوح مابين (38-45) مْ.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة تراجع آخر المساء ويكون الإعتدال ملحوظ بداية من يوم الغد مع زيادة فى الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على الشمال الشرقي مابين (31-37) مْ وتكون على مناطق الوسط و الجنوب مابين (39-45)مْ .

واشار التقرير الى ان الاجواء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساءا على جنوب الجبل الغربي قد يصحبها خلايا رعدية احيانا، ومن المتوقع ان تكون فرصة تكاثر السحب افضل منتصف الاسبوع القادم لتشمل عدة مناطق من شمال ليبيا خاصة مرتفعات الجبل الأخضر.

والله اعــــــــــــــــــــــــلم.