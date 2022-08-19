الشكري: إعادة تفعيل الدائرة الدستورية خبر مفرح وسط كومة الأحزان

رحب رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين بقرار من مجلس النواب، بقرار المحكمة العليا الصادر أمس الخميس بفتح الدائرة الدستورية.

وقال الشكري في تدوينة عبر “فيسبوك”: “خبر مفرح وسط كومة الأحزان هذه، قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية والذي انتظرناه طويلا”.

وأضاف: “كلنا ثقة في اختيار كفاءات قانونية مستقلة لعضويتها، لا تشير بوصلتها إلا لمصلحة هذا الوطن الجريح”.

وتابع: “عقبال إنشاء المحكمة الدستورية وفقاً لدستور قادم يتوافق عليه ويرسخ دولة العدالة والقانون”.

ونوه إلى أن ما ذكره “رأي مواطن ليس له علاقة بأية خلافات سياسية أو تنظيمية أو اصطفافات شخصية، والله من وراء القصد”، بحسب تعبيره.