مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.. مساع وصعوبات

يتواصل مسلسل تأزم الأوضاع في ليبيا وتعقيداتها، فالانقسامات السياسية تراوح مكانها وسط تعنت متبادل من الأطراف، أما الاوضاع الميدانية فالتوتر يبقى الغالب على المشهد في ظل الاشتباكات المتواصلة وسط اتهامات متبادلة.وبين هذا وذاك تتواصل المحاولات لتعيين مبعوث أممي جديد وهو الأمر الذي لا يقل تعقيدا عن الأزمة الليبية ذاتها في ظل صعوبة اختيار مبعوث يحضى باجماع الأطراف المحلية والدولية.

خلال الأيام القليلة الماضية برز اسم الوزير السنغالي السابق عبد الله بتيالي،كأحد ابرز المرشحين لتولي منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا، والذي كان متوقعا أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعيينه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي،التي انعقدت الاثنين الماضي، إلا أن تلك الجلسة انتهت دون جديد.

وبعد انتهاء تلك الجلسة في وقت متأخر بتوقيت نيويورك، أكدت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش “سيواصل قدر الإمكان في عملية اختيار مبعوث جديد له في ليبيا”.وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك،أن تعيين رئيس جديد للبعثة في ليبيا ليس مسألة ليبية فقط، بل هي عملية يقوم خلالها مجلس الأمن الدولي بمنح تفويض استناداً إلى تبادل خطابات بين الأمين العام ورئيس المجلس.

وتابع المتحدث الأممي قائلا: “نأمل أن نجد مرشحًا مقبولاً من جانب الأطراف المعنية فالإجراءات الخاصة بترشيح رئيس جديد لبعثتنا في ليبيا هي الإجراءات المرعية ذاتها عند تعيين أي رئيس بعثة أممية أخرى”.وأشار إلى أن “هناك بعض التحديات التي تعود إلى الانقسامات الموجودة والواضحة بشأن اسم المرشح الجديد”.

اقرار دوجاريك بوجود تحديات وانقسامات حول تعيين المبعوث الاممي الجديد يأتي في ظل اعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اعتراضها على ترشيح السنغالي عبد الله بتيالي لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني،في تسجيل مصور بثته قناة “ليبيا الأحرار” “أن حكومة الوحدة الوطنية سجلت اعتراضها على بيتالي ليس في شخص المترشح” مضيفا “نحن نطمح لأن يكون المبعوث الأممي إلى ليبيا من إفريقيا لكن الشخص يجب أن يكون مؤهلا أكثر”.

وشدد السني على أن هذا هو المبعوث التاسع إلى ليبيا قائلا سنكون انتقائيين أكثر لذلك نأمل أن تكون هناك مفاوضات إضافية مع الجانب الليبي في هذا الشأن.وأشار السني إلى وجود صعوبة في تعيين مبعوث أممي خاص إلى ليبيا خلال الفترة الماضية وهذا يعود إلى بعض المشاكل في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن.

وبالرغم من هذا الاعتراض من حكومة الوحدة الوطنية،فان مجلس الامن يتجه نحو تعيين الوزير السنغالي السابق عبد الله بتيالي رئيسًا جديدًا للبعثة الأممية في ليبيا،حيث أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة الثلاثاء بعدم وجود اعتراض من أي من أعضاء مجلس الأمن الدولي (15 دولة) على تعيين بتيالي.

وقالت المصادر بعد أن طلبت عدم نشر أسمائها إنه توجد “موافقة ضمنية” من كل أعضاء المجلس على تعيين بتيالي.وأضافت أن الأمر يتعلق الآن بإعلان رسمي يصدره مكتب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش.وأوضحت أن غوتيريش لم يتسلم أي اعتراض من رئيس مجلس الأمن السفير الصيني جيون تشانغ على ترشيح الوزير السنغالي للمنصب.وفق ما اوردت صحيفة “العرب” اللندنية.

يشار إلى أن عبدالله باتيلي كان وزيراً للبيئة في حكومة السنغال من عام 1993 إلى 1998، ووزيراً للطاقة من عام 2000 حتى 2001. كما عمل دبلوماسياً لدى الأمم المتحدة، وشغل منذ عام 2014 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في وسط إفريقيا.

وفي السادس من ديسمبر 2021 عيّن غوتيريش القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا،عقب استقالة المبعوث الأممي السلوفاكي يان كوبيش.وتعرضت ويليامز لانتقادات واسعة بسبب فشلها في مواجهة الانقسام ودفع الخصوم السياسيين للتوافق على قاعدة دستورية تنظم الاقتراع.

وغادرت ويليامز مهامها، نهاية يوليو/تموز الماضي، وسط غموض يلف العملية السياسية في البلاد، واعترضت روسيا والصين مرارًا على تكليف ويليامز برئاسة البعثة الأممية.لكن المستشارة الأمريكية انتقدت الطبقة السياسية في ليبيا دون استثناء. وقالت في حوار مع موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، إن “قادة ليبيا يرحبون بالتدخل الخارجي، ويحبون أن يسافروا، وأن يتم استقبالهم بالبساط الأحمر”.

وأقرت ويليامز بأن “الفشل الحقيقي هو فشل ليبي بامتياز ويخص النخبة السياسية”، متهمة هذه النخب بأنها “لا تريد الانتخابات”، وأرجعت ذلك إلى سبب رئيسي واحد هو أنها “ستخسر امتيازاتها”.واعتبرت ويليامز أن كل الأجسام القائمة الآن “فقدت مصداقيتها وشرعيتها ووجب تغييرها فورا”، وأبدت أملها في أن “يتمكن مجلس الأمن في اجتماعه في الرابع والعشرين من أغسطس من تعيين مبعوث جديد لليبيا”.

وألقت ويليامز باللوم أيضا على التدخل الخارجي في ليبيا، إلا أنها أشارت إلى أن “النخبة المتزعمة للمشهد هي من فتحت له الباب ومازالت ترحب به”.وعبّرت ويليامز في حوارها عن اعتقادها بإمكان إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، وقالت إن الاستحقاق يمكن أن يتم شرط أن يوفر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الإطار القانوني اللازم.

وردا على ويليامز، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري في بيان إنها “عممت أحكامها على الطبقة السياسية في ليبيا، وأغفلت مجهودات البعض الصادقة للتوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار للبلاد”، وإن ما صدر عنها “يفتقر للموضوعية وتفهم الظروف الصعبة التي يعمل فيها السياسيون الليبيون، وحملات الكراهية ضدهم”.

واتهم العقوري المسؤولة الأممية السابقة بـ”عدم الحرص” في إحاطاتها لمجلس الأمن على توضيح حقيقة العمل على ملفات مهمة لاستقرار البلاد مثل توحيد المؤسسات السيادية، المصالحة والتحول إلى اللامركزية، فضلا عن “عدم قربها” من الجميع، و”عدم حرصها على احترام الديمقراطية الناشئة في ليبيا، حيث كان موقف البعثة ضعيفا في دعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا”.

وتشير هذه التطورات الى أن المبعوث الاممي الجديد سيواجه صعوبات كثيرة بسبب تعقيدات المشهد الليبي حيث سيكون عليه مواجهة الانقسام الحاد في البلاد مع وجود حكومتين متنافستين ودفع الخصوم السياسيين إلى العمل على إعادة تنشيط المسار الدستوري المتوقف بعد فشل جولات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلسي النواب والدولة في التفاهم حول إطار دستوري للانتخابات المؤجلة.

ومنذ العام 2011،تعاقب المبعوثون الأمميون على ليبيا وغادروها دون نتائج،وباءت مهامهم بالفشل وهو ما أثبته الواقع المعاش والفوضى العارمة والانعدام الكلى للأمن وغياب كل معالم الدولة في ليبيا، والذي دفع ضريبته الشعب الليبي بكل شرائحه وفى مختلف المناطق،من موت و دمار وهجرة وتهجير ونزوح متواصل ومتضاعف.

ودأبت الأمم المتحدة،على استبدال مبعوثها إلى ليبيا كلما شعرت بوصول جهوده لحلحلة الأزمة إلى طريق مسدود، بسبب استعصاء الأزمة، أو بسبب موقف بعض أطراف الصراع من شخص المبعوث.ويرى مراقبون،أن تحقيق المبعوث الأممي نجاحات في الأزمة الليبية مرهون بقدرته على إحداث توازن بين جميع أطياف الصراع الليبي والتصدي للتدخلات الخارجية التي تضعف آمال التوافق في ليبيا.