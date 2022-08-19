تراجع موجة الحر في غرب ليبيا

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تشهد مناطق الساحل بشمال غرب ليبيا تراجعا في درجات الحرارة المرتفعة هذه الأيام اعتبارا من يوم غد السبت، حسب ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، اليوم الجمعة، إن درجات الحرارة ستسجل تراجعا آخر المساء ويكون الاعتدال ملحوظا بداية من يوم الغد مع زيادة في الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز، أن درجات الحرارة المرتفعة بدأت في التراجع على المنطقة الممتدة من رأس جدير إلى القره بوللى، حيث تسجل ما بين 33 و35 مئوية مع تحول الرياح إلى شمالية شرقية.

وقال بينما تبقى اليوم مرتفعة على باقي مناطق الشمال الغربي لتتراوح ما بين 38 و45 مئوية.

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على الشمال الشرقي ما بين 31-37 مئوية. بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين 39 و45 مئوية.

وتابع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الاجواء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء على جنوب الجبل الغربي، وقد يصحبها خلايا رعدية أحيانا.

وقال، إن من المتوقع أن تكون هناك فرصة لتكاثر السحب بشكل أفضل منتصف الأسبوع القادم، لتشمل عدة مناطق من شمال ليبيا خاصة مرتفعات الجبل الأخضر.