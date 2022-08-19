عقيل: الدائرة الدستورية ستطيح بأي محاولة لممارسة الإقصاء السياسي ضد أي ليبي

اعتبر عز الدين عقيل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، سيتصدى لأي محاولة للإقصاء السياسي ضد أي ليبي.

وقال عقيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لكم هو مأزق شنيع لواشنطن ولندن والإخوان، إن أى محاوله لممارسة العزل والاقصاء السياسي ضد أى ليبي بما يتعارض مع إقرار الإعلان الدستوري لمبدأ المساواة بين الليبيين، سوف تطيح به حتما الدائره الدستورية بلا تردد”.

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أمس الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.