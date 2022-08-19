كرموس: المحكمة العليا رأت التوقيت المناسب لتفعيل الدائرة الدستورية

‏قال عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري عادل كرموس، إن قرار تفعيل الدائرة الدستورية هو قرار لأعلى سلطة قضائية وهي من تملك تقدير التوقيت المناسب لتفعيل الدائرة”.

وأضاف كرموس، في تصريحات صحفية، أن القرار يجب أن يحترم من حيث مبدأ الفصل بين السلطات.

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أمس الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.