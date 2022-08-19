العلاقي: لم نجد إجابة عن سبب تفعيل الدائرة الدستورية

تساءل وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي السابق محمد العلاقي عن أسباب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية الصادر عن المحكمة العليا أمس الخميس، خاصة أن أسباب تعليق نظر الطعون الدستورية لا زالت قائمة.

وطرح العلاقي تساؤله في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا “ما الجديد يا ترى؟ هل هي قفزة أخرى في الهواء؟”.

وأبدى الوزير الأسبق، تعجبه قائلا: كم كانت فرحتنا كرجال قانون بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية كبيرة وعظيمة، غير أن هذه الفرحة لم تدم طويلا، حيث قفز في أذهاننا تساؤل مهم ترى ما الجديد في الموضوع؟”.

وأشار العلاقي إلى أن “الأسباب التي بموجبها علق العمل بنظر الطعون الدستورية لا زالت قائمة، بل باتت أسوأ بكثير من الظروف التي قررت فيها للمحكمة العليا وقف نظر الطعون الدستورية”.

وأضاف: “حيث إن هذا القرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا لم يكن تنفيذا لحكم الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس والذي تقدم به أحد الزملاء الكرام ضد الجمعية العمومية للمحكمة العليا وقرارها الذي أنكر العدالة فعلا”، منوها إلى أن “الجمعية العمومية في حيثيات قرارها سبب تفعيل الدائرة الدستورية”.

وتابع: “ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بحق والذي لم نجد له إجابة حتى الآن، ترى ما هو الجديد خاصة أن أسباب تعليق نظر الطعون الدستورية لا زالت قائمة؟”.