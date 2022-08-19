الدروقي تجري زيارة تفقدية لضريح شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة سلوق

أجرت وزيرة الثقافة والفنون صالحة الدروقي، الخميس، زيارة تفقدية لضريح شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة سلوق، حيث كان في استقبالها مدير مكتب الثقافة والفنون بلدية سلوق رئيس اللجنة التسيرية المشرفة على الضريح وعدد من حكماء وأعيان المنطقة.

الدروقي، وبحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة، اطلعت على الاحتياجات التي يتطلبها الضريح من صيانة وتجهيز، لإقامة الاحتفال بذكرى استشهاد عمر المختار 16 سبتمبر القادم، حيث أفادت بأنها “ستسعى حثيثاً من خلال مجلس الوزراء بالحكومة الليبية لتنفيذ كل متطلبات الضريح”.

وفي ذات السياق عقدت وزيرة الثقافة اجتماعاً موسعاً، بمدينة الزويتينة، “ضم مديري مكاتب الثقافة والفنون أجدابيا والواحات وسلوق وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المكاتب الثقافية ووضع الخطط الناجعة والعاجلة لحلحلتها وفق تعليمات رئيس الوزراء القاضية بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة و الصرف من بند المتفرقات، لمعالجة هذه المختنقات”.