بن الطيب: سنصفّي المحتوى الإعلامي في مؤسساتنا من كل مظاهر العنف

وعد الشاعر والدبلوماسي السابق في أكثر من بلد “إدريس بن الطيب”، عضو لجنة صياغة إعلان طرابلس حول “مناهضة خطاب الكراهية في الإعلام العربي”، بتصفية المحتوى الإعلامي في المؤسسات الليبية من كل مظاهر العنف والكراهية.

وقال بن طيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” أمس الخميس عقدت ندوة الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، وهي الندوة التي شارك فيها أعضاء من الهيئتين المماثلتين التونسية والمغربية”.

وأضاف:” قد تم في نهاية الجلسة المسائية إشهار التقرير نصف السنوى، الذي تم فيه رصد المحتوى الإعلامي

لأجهزة الإعلام الليبية وعلى رأسها أجهزة الإعلام الرسمية

وقد تم كذلك تشكيل لجنة للعمل على متابعة خطاب الكراهية في الإعلام العربي ويرأسها جلال عثمان رئيس الهيئة الوطنية الليبية لرصد المحتوى الإعلامي

والدكتور نوري اللجمي نائبا للرئيس من تونس”.

وتابع:” ضمت اللجنة كلا من الدكتور شعبان عكاش من ليبيا الدكتور وليد الحيوني من تونس وإدريس بن الطيب من ليبيا، والمستشار ة أم كلثوم سعيدان من ليبيا، أحمد الزاهد من المغرب والقاضي عمر الوسلاتي من تونس”

وتابع:” نأمل أن يوفقنا الله في العمل فيها من أجل خدمة بلادنا، وتصفية المحتوى الإعلامي في مؤسساتنا من كل مظاهر العنف”.