المبعوث الإيطالي: اتفقنا مع قطر على ضرورة الوصول للانتخابات في ليبيا 

قال المبعوث الخاص لليبيا لوزير الخارجية الإيطالي “نيكولا أورلاندو” إن بلاده وقطر تتفقان على الحاجة الملحة للتغلب على الجمود والانقسامات الحالية في ليبيا لتفادي عدم الاستقرار والحفاظ على الوحدة والسيادة.

وأكد أورلاندو خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية القطري “محمد الخليفي”، ضرورة التوصل إلى حل وسط ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار.

وأشار المبعوث الإيطالي في تصريح لوكالة نوفا، إلى أنه اتفق مع نائب وزير الخارجية القطري على أنه يجب على جميع القادة الليبيين وضع مصلحة ليبيا أولاً، وحل الأزمة لقيادة البلاد إلى الانتخابات بناءً على جهود ستيفاني ويليامز.

وأضاف أورلاندو أنه دعا جميع الشركاء الدوليين إلى دعم وساطة الأمم المتحدة القوية لحل المأزق التنفيذي، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، وضمان الاستخدام العادل والشفاف للموارد الوطنية، بحسب الوكالة.