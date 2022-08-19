الدغاري لـ «بوابة إفريقيا»: إعادة تفعيل الدائرة الدستورية خطوة في الاتجاه الصحيح

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس |

19 August, 2022

رأى عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أن خطوة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة هيبة القضاء والحد من تجاوزات الإعلان الدستوري والقانون وإعادة النظر في كثير من القوانين والقرارات المعيبة التي صدرت بما يخالف القوانين النافذة.

وأشاد الدغاري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، بجهود النائب العام وكافة النيابات والمكاتب التابعة له في كل ربوع الوطن، قائلا”نحيي جهود النائب العام الرامية إلى كشف المستور ووقف المساس بالأمن القومي الليبي من خلال العبث في التركيبة الديمغرافية وتوطين أعداد ضخمة من الأجانب في تزوير كبير للأرقام الوطنية وعمليات التجنيس من قبل ضعاف النفوس لنهب المال العام، ومحاولة التزوير في الانتخابات والوصول للسلطة، ناهيك عن المساس بالأمن الغذائي وصحة المواطن في رغيف الخبز ودوائه”.