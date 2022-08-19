الشهيبي عن تفعيل الدائرة الدستورية: أزمتنا سياسية بالكامل وليست قانونية

قلل توفيق الشهيبي، رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية» من إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتبار أن كل الأجسام السياسية فقدت شرعيتها وفقا لكلامه.

وقال الشهيبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ‏اعتقد إنه لن يتغير شيء سواء عملت المحكمة العليا أم لا”.

وأضاف الشهيبي:” كل الأجسام منذ 2014 حتى الآن فقدت شرعيتها دستوريا وشعبيا، وهذا أمر لا يحتاج لحكم محكمة لإثباته”.

وتابع:” في الواقع لن يتغير شيء لأنه وكما أكرر دائما أزمتنا الليبية سياسية بالكامل وليست قانونية”.

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أمس الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.