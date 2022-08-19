آمر منطقة مرزق العسكرية يبحث القضايا والتحديات الأمنية بالقطرون

بحث آمر منطقة مرزق العسكرية اللواء سعد القبلاوي، مع ممثلي الغرفة الأمنية المشتركة والأمن الداخلي وجهاز مكافحة الهجرة وكافة الجهات المعنية، القضايا والتحديات الأمنية التي تتمثل في مكافحة الجريمة وضبط الأمن ومكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات وعمليات تجارة السلاح والتهريب.

وجاء ذلك خلال زيارة اللواء القبلاوي، لمقر قوة الحماية والدوريات الصحراوية في القطرون، بناءً على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن بسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية.