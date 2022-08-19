مدير إسعاف الكفرة: نرجح وفاة 15 مهاجرا تاهوا بالحدود السودانية

أعلن مدير جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة إبراهيم بالحسن عن انتهاء رحلة البحث عن المهاجرين غير الشرعيين الذين ضلوا طريقهم قرب الحدود الليبية السودانية، بإنقاذ (7) مهاجرين بينهم نساء وأطفال من الموت.

وعبر مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عن أسفه لوفاة نحو (14) شخصا وفقدان (15) آخرين كانوا من ضمن المجموعة التي تاهت في الصحراء.

وأوضح ” بالحسن ” أن فرقة البحث كونها مجموعة من المواطنين من ليبيا والسودان، وبقيادة أمنية ليبية، لم تتمكن من الوصول إلى (15) مهاجرًا غير شرعي يرجح أن يكونوا قد لقي مصرعهم عطشا في الصحراء.

وأشار “بالحسن” إلى أن السيارة التي يستقلها المهاجرون غير الشرعيين كانت تقصد وجهتها الحدود الليبية، غير أنها ضلت الطريق.