ليبيا الان

مدير إسعاف الكفرة: نرجح وفاة 15 مهاجرا تاهوا بالحدود السودانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مدير جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة إبراهيم بالحسن عن انتهاء رحلة البحث عن المهاجرين غير الشرعيين الذين ضلوا طريقهم قرب الحدود الليبية السودانية، بإنقاذ (7) مهاجرين بينهم نساء وأطفال من الموت.

وعبر مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عن أسفه لوفاة نحو (14) شخصا وفقدان (15) آخرين كانوا من ضمن المجموعة التي تاهت في الصحراء.

وأوضح ” بالحسن ” أن فرقة البحث كونها مجموعة من المواطنين من ليبيا والسودان، وبقيادة أمنية ليبية، لم تتمكن من الوصول إلى (15) مهاجرًا غير شرعي يرجح أن يكونوا قد لقي مصرعهم عطشا في الصحراء.

وأشار “بالحسن” إلى أن السيارة التي يستقلها المهاجرون غير الشرعيين كانت تقصد وجهتها الحدود الليبية، غير أنها ضلت الطريق.

الوسوم

السودان الكفرة ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك