«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

أعلن جهاز الأمن الداخلي من ضبط رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للسيارات، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني.

وأوضح الجهاز، في بيان الخميس، أن «أعضاء جهاز الأمن الداخلي تمكنوا من ضبط المدعو (ع.ع.أ) رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للسيارات والرحلات بعد أن أساء استغلال سلطته الوظيفية وأصدر قرارا بفرض جباية على السيارات التي تعبر المنافذ الليبية ضارباً عرض الحائط القوانين والتشريعات المعمول بها»، مشيرة إلى أن المتهم «اختلس هذه الأموال والتصرف بها لمنفعته الشخصية».

مخالفات مدير مفوضية المجتمع المدني

وتابع البيان، أن عناصر الجهاز تمكنت من ضبط المدعو (ص.ع.أ) المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني لإساءته استغلال سلطته الوظيفية في اصدار قرارات وقوانين تتعلق بحصر ممتلكات النادي الليبي للسيارات وتسليمها للأول على الرغم من أنها مجمدة»، مشيرة إلى «انفراده بمنح اذونات مزاولة للأنشطة للمنظمات الدولية الغير حكومية خلافاً للائحة المعمول بها».

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واتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين وأحيلوا الي النيابة العامة، وفق البيان الذي أشار إلى حرص الجهاز على «متابعة المؤسسات العاملة بالدولة الليبي والمنظمات بقصد الحرص والتأكد من عدم استغلالها، واستخدام شخصيات صلاحيتهم وسلطتهم لتحقيق مأرب تخدم مصالحهم وأجنداتهم».