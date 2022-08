ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن تفعيل الدائرة الدستورية خطوة أساسية طال انتظارها.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” اعتبر تفعيل الدائرة الدستورية الخيار الأفضل لردع الأخطاء والتجاوزات الصادرة عن السلطة التشريعية بالبلاد.

وقال الأبلق: “عقيلة صالح يعمل مؤخرًا على إحداث انقلاب للسيطرة على السلطة القضائية”.

