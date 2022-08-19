التكبالي: نائبان مشهوران يمهدان لانفصال برقة مقابل 500 ألف دينار

كشف عضو مجلس النواب علي التكبالي عن محاولة ضالع فيها اثنان من زملائه لانفصال برقة.

وقال التكبالي في تغريدة عبر “تويتر”: “‏عضوان مشهوران يقودان حملة ضد المستشار عقيلة، الثمن 500 ألف دينار، والغرض المعلن تنحية عقيلة، والغرض الخفي لم الجمع للتمهيد لانفصال برقة، والممول مجهول”.

وعلق أحد متابعيه “محمد ابسم”، قائلا: “‏‎يا دكتور مع احترامي لحضرتك كنت نتمنى أن أرى منك ومن أمثالك موقفا أكثر قوة وأكثر وطنية في موضوع ولاية المجلس ورئاسة عقيلة فالشعب الليبي لم ينتخب المجلس إلى ما لا نهاية، نريد أن نرى استقرارا ودولة مؤسسات بكل المقاييس”.

فرد التكبالي: “صديقي أنت لا تعرف كيف هو المجلس وماذا سيحدث فخلي التبن مغطي شعيره”.

‏‎وقال متابع عبدالسلام العماري: “والله يادكتور أنا لست مع انفصال أي جزء، ولكن إلى متى انتظار المليشيات وعبثهم في مقدرات الدولة؟”.

‏‎فأجاب النائب: ” قدر مؤقت فرضه علينا الأجانب ولعل الله يزيحه قريبا”.