تباين أسعار العملات الدولية أمام الدينار

العنوان-طرابلس

سجلت أسعار العملات الدولية المتداولة تباينا أمام الدينار الليبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية إلى 4.88 دينار أمس الخميس مقابل 4.85 دينار الأحد الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.87 دينار من 5.98 دينار الخميس، وهبط سعر اليورو عند 4.96 دينار مقابل 4.98 دينار.

في حين لم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني قرشًا واحدًا ليسجل 0.71 دينار مقابل 0.72 دينار أمس.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى 5.10 دينار الخميس مقابل 5.09 دينار السبت الماضي. وصعد اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.17 دينار السبت الماضي. في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.

في حين هبطت الليرة التركية عند 0.28 دينار مقابل 0.30 دينار مطلع هذا الأسبوع ، وهبط الدينار التونسي بمقدار ثلاثة قروش مسجلًا 1.65 دينار ليبي مقابل 1.68 دينار ليبي. وارتفع سعر كسر الذهب “عيار 18” إلى 215 دينارًا من 214 دينارًا.