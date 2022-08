بحضور شكشك والمبروك.. الدبيبة يناقش ملف العلاج في الخارج

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الخميس اجتماعًا مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ومدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، وعدد من الإدارات الفنية ذات العلاقة.

الاجتماع خُصص لمتابعة ملف ديون العلاج بالداخل والخارج ووضع خطوات عملية لمعالجة هذا الملف.

كما تم مناقشة ملف العلاج بالخارج وكيفية، وضع آلية شفافة وعادلة تضمن وصول الخدمة لمستحقيها، وذلك من خلال وضع معايير معتمدة وتشكيل لجان فرعية ومركزية تتولى البث في الملفات المقدمة من المرضى والتي يتم من خلالها تقديم الخدمة بكل شفافية.

