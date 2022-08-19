40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 100 حالة شفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، جاء ذلك بعد فحص 309 عينات للكشف عن الفيروس.

وأظهر التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا الصادر عن مركز مكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، سلبية 269 عينة، وإيجابية 40 عينة بنسبة 13% من إجمالي العينات المفحوصة.

لترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 506 آلاف و515 حالة بينها 499 ألفا و368 شفاء و711 نشطة و6436 وفاة.