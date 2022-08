الدرقاش: إذا لم يفصح الصور عن المناطق التي حصلت فيها عمليات التزوير فسيظل عمله ناقصًا

ليبيا – أكد مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة وجود خروقات وتزوير حدث في منظومات الرقم الوطني والجوازات والانتخابات، مطالبًا بضرورة معرفة المسؤولين عن هذه الخروقات وأين حصلت.

الدرقاش في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “ليبيا اليوم ليست دولة واحدة فالمسيطر في الشرق والجنوب ليس هو المسيطر في الغرب”.

وأضاف: “إذا لم يفصح النائب العام المستشار الصديق الصور عن المناطق التي حصلت فيها هذه الخروقات سيظل عمله ناقصًا”.

