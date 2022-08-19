ليبيا الان

خارجية الدبيبة تشارك في الاجتماع التنسيقي لمنتدى “فوكاك”

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان طرابلس

شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والدولي والمنظمات، عمر الكتي، نيابة عن الوزيرة نجلاء المنقوش، في الاجتماع التنسيقي لمنتدى التعاون الأفريقي الصيني  “فوكاك” وذلك عبر تطبيق “زووم”.

وخصص الاجتماع لمتابعة مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الأفريقي الصيني المنعقد في العاصمة السنغالية داكار في الفترة الماضية نوفمبر 2021.

وتركزت كلمات الوزراء المشاركين على أهمية الشراكة بين الدول الأفريقية وجمهورية الصين الشعبية في إطار المنتدى، وتعزيز هذه المشاركة من خلال تنفيذ مخرجات اجتماع داكار الثامن والبرامج التسعة التي قد طرحها سابقا الرئيس الصيني في عدد من المجالات الاقتصادية المختلفة.

 


عدد المشاهدات:
89

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك