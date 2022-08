ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية أهمية توحيد المؤسسة العسكرية للوصول إلى معالجات للأزمة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، نقل وجهة النظر المصرية بشأن هذه الأزمة المتمثلة في بإخراج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب وتقديم الدعم للمؤسسات الوطنية، لا سيما الجيش الوحيد المالك لحق احتكار السلاح لحماية الوطن.

وشدد التقرير على وجوب أن يتم توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا على أسس وطنية سليمة أهمها الولاء للوطن والعمل تحت سلطة مدنية منتخبة من قبل الشعب الليبي، من دون التدخل في الشؤون السياسية الداخلية، مبينًا أهمية عمل كافة الأطراف لتحقيق ذلك.

وتابع التقرير: إن استقدام الخبرات الدولية للوصول إلى هذا مطلوب لإعادة تأهيل منتسبي المؤسسة العسكرية؛ لأن الجيش هو الضامن الوحيد لمبدأ السيادة الوطنية وقادر على تحقيق آمال الشعب الليبي المتمثلة في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

وأضاف التقرير: إن التقدم الذي تم إحرازه في المسار الأمني نحو انبثاق مؤسسة عسكرية موحدة يمثل خطوة جيدة على الطريق الصحيح وبادرة لإنهاء الانقسام، فالإشكالية لا تتمثل في وجود الأحزاب وخلافاتها بل في الاتفاق على دعم المصلحة العليا للبلاد وتوحيد قواتها المسلحة لبقاء الدولة.

ترجمة المرصد – خاص

The post ديلي نيوز إيجيبت: لو تمت هذه الخطوة فستكون بادرة لإنهاء الانقسام في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية