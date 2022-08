تقارير اقتصادية: أموال ضخمة بصندوق ليبيا السيادي وشعبها تتآكل قدرته الشرائية

ليبيا- سلط تقريران اقتصاديان الضوء على حالة تناقض صارخة بين قدرات ليبيا المالية وإمكانيات صندوق ثروتها السيادي ووضع شعبها من ناحية القدرة الشرائية.

التقريران اللذان نشرتهما صحيفتا الغارديان النيجيرية و”آسيا تايمز” الهونغ كونغية” الناطقتان بالإنجليزية وتابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، نقلا عن رئيسة منتدى الاستثمار الإفريقي النيجيرية “تشينيلو أنوهو” تأكيدها وجوب استفادة الدول الإفريقية من صناديق ثرواتها السيادية ومن بينها ليبيا المالكة لـ66 مليار دولار.

ووفقًا للتقريرين يعاني الشعب الليبي حاليا من تآكل قدرته الشرائية رغم كل هذه الثروات والعائدات المالية المتأتية من تصدير النفط والغاز، مشيرين إلى أن ليبيا تأتي في هذا السياق إلى جانب دولتين لا يعرف عنهما امتلاك الأموال الضخمة أو القدرات على توليد الموارد وهما تركمانستان وجزر المالديف.

ترجمة المرصد – خاص

