الصحة تحدد الأسبوع المقبل موعدا لتسليم مكافآت مراكز العزل

العنوان-طرابلس

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أنها اعتمدت الحوافظ والصكوك الخاصة بمكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمراكز العزل والفلترة للبدء في تسليمها فعليا ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال مدير الشؤون المالية والإدارية المكلف، إبراهيم الغول، إن الوزارة بدأت اعتماد الصكوك الخاصة بمراكز العزل والفلترة، والبالغ عددها 11 مركزا، وسيتم تسليمها مطلع الأسبوع للجهات المعنية.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أحالت وزارة المالية المخصصات المالية الخاصة بمكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمراكز العزل والفلترة بقيمة 150 مليون دينار إلى حساب وزارة الصحة.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة تعهد، في اجتماع عقد بوزارة الصحة مطلع يوليو الماضي، بإحالة مكافآت مراكز العزل للمصرف المركزي، لافتا إلى أن الحكومة منحت أسبوعا لوزارة الصحة لاستكمال بيانات مستحقي الزيادة حسب القرار 885.