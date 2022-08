صدى البلد: ليبيا في وضع مائي صعب بسبب تأثيرات تغير المناخ

ليبيا- نقل تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي في شبكة “صدى البلد” الإخبارية المصرية سلسلة تحذيرات من المنظمات الدولية بشأن تأثيرات تغير المناخ في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن البلاد تشهد موجة كبيرة من التغيرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة مصحوبة بالرياح والعواصف مع ندرة ملحوظة للأمطار، ناقلًا عن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تحذيرها بالخصوص.

ووفقًا للبعثة، فإن ليبيا من بين أكثر الدول تضررًا من آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري ما يحتم التخطيط السريع للتخفيف من تداعياتها على البلاد محذرة من الجفاف والحرائق وندرة المياه وارتفاع مناسيب البحر والفيضانات والعواصف وتدهور التنوع البيولوجي والتحديات الزراعية.

وأضاف التقرير أن مستوى هطول الأمطار في ليبيا انخفض بمقدار فاق الـ75%، فبعد أن كانت تتلقى نحو ملياري متر مكعب من المياه سنويا لا تحصل الآن إلا على 400 مليون فقط مخزنة داخل السدود، مؤكدًا مشاطرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية البعثة مخاوفها بشأن خطورة تجاهل التهديد المناخي.

ترجمة المرصد – خاص

