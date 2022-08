العدالة والبناء: تفعيل دستورية المحكمة العليا خطوة مهمة لصون المسار الدستوري

ليبيا- أصدر حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان بيانه رقم 14 لسنة 2022 المتضمن لموقفه بشأن تفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار إلى متابعة الحزب لإعلان الجمعية العمومية للمحكمة لقرارها الصادر بالإجماع في الـ18 من أغسطس الجاري القاضي بتفعيل الدائرة التابعة لها المجمدة منذ العام 2016، معربًا عن موقف ورد فعل العدالة والبناء بالخصوص.

وأعرب البيان عن الأمل بإسهام هذه الخطوة المهمة في صون المسار الدستوري للوصول إلى انتخابات حرة نزيهة وشفافة مبنية على أسس قانونية صحيحة، مؤكدًا الثقة في تركيز هذه الدائرة المهمة في عملها على أولويات في جملة القضايا والطعون التي ستصل إليها انطلاقًا من حساساية المرحلة واحتياجاتها.

