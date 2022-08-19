وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة في طرابلس جراء إصابتهم باختناق بسبب مبيد حشري 

العنوان – طرابلس

أكد المستشفى الجامعي طرابلس، وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة جراء إصابتهم باختناق، بسبب استنشاق مبيد حشري.

وأوضح المستشفى أن جميع الحالات وصلت ليلة البارحة في حالة خطرة جداً، ووصلت الطفلة البالغة من العمر 7 أشهر متوفية، بينما فارق 3 أطفال آخرون الحياة فجر اليوم الجمعة، قبل أن يتوفى شقيقهم الخامس بعد ظهر اليوم.

وأكد المستشفى الجامعي أن الأطباء وكل الكوادر العاملة به يحاولون في هذه اللحظات إنقاذ حياة 3 أشقاء آخرين للأطفال المتوفين، ولازالوا تحت متابعة رعاية الأطباء في عناية الأطفال.

وحاول كل الأطباء والاختصاصيين في المستشفى بذل كل ما بوسعهم لإنقاذ الأطفال المصابين، ولكن حجم التسمم الذي كان يحتويه المبيد كبير جداً والحالات وصلت إلى المستشفى في غيبوبة كاملة.

ويجدد المستشفى الجامعي طرابلس دعوته إلى كل أولياء الأمور بتوخي الحيطة والحذر، عند استخدام أو التعامل مع المبيدات الحشرية لما تحتويه من مواد سامة وقاتلة.