ليبيا- شارك مدير عام الشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ في اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين في مؤسسات القطاع الكهربائي في ليبيا.

وخلال كلمته في الاجتماع التي تابعتها صحيفة المرصد، أوضح المنفوخ بعض الأمور الخاصة بالعاملين في الشركة ومن بينها طمأنتهم جميعًا بشأن اهتمام ومتابعة رئاسة النقابة والأعضاء فيها بشكل يومي لكل ما يتعلق بحقوق العمالة في هذه المؤسسات.

وأضاف المنفوخ: إن على رأس هذه الحقوق ما يرتبط بجدول المرتبات وتفعيل التأمين الصحي وتوفير معدات الآمن والسلامة.

The post المنفوخ: نقابة عمال الكهرباء تتابع جدول مرتباتهم وتفعيل تأمينهم الصحي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية