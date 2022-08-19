مدير قناة سلام: الفكر البدوي هو أساس الشر في ليبيا

وصف صفوان أبوسهمين، المدير التنفيذي التجاري لقناة سلام الممولة من ” وليد اللافي ” وزير الدولة في حكومة الوحدة المؤقتة، الفكر البدوي بـ«الشر»، متهما البدو بإشعال الحرب في ليبيا عن طريق شيوخ القبائل، على حد قوله.

وقال أبوسهمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أنا بديت متأكد وبقناعة تامة أن الفكر البدوي هو أساس الشر” .

وأضاف:” في تفسير الدين في المعاملات في الأخلاقيات في الوفاء، حتى أن الحروب أشعلها البدو ونفخ سعيرها ما يعرف زورًا بشيوخ القبائل”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الفكر البدوي البدائي لا يقوم على فكرة العلاقات الإنسانية أو المهنية بل على معايير قبلية متخلفة.

وتابع:” توصل الدرجة بشخص يتاجر بوفاة حد هو اصلا كارهه و مش طايقله زفرة، أوتوماتيكيا أعلم إنه بدوي”.

واختتم منشوره قائلا:” اللي بيدافع وبيقول أهل وكرم وجود وخراف الخيّم ، حاب نقولك رد بالك يحجروكم”، على حد تعبيره.