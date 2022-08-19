إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس

باشرت مستشفى العيون طرابلس اليوم الجمعة، في إجراء عدد من العمليات المستعصية عبر أطباء وجراحين ليبيين.

جاء ذلك ضمن مبادرة الجمعة التطوعية لمستشفى العيون بطرابلس، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وتعد هذه الجمعة الخيرية الثالثة خلال شهرين، التي تجريها المستشفى في عدد من المدن المختلفة، بهدف تخفيف المعاناة على المرضى، وتخليصهم من عبء دفع مبالغ باهظة لتلك العمليات.