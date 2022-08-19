أسباب تعليق عملها لازالت قائمة..العلاقي يتساءل عن سبب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية 

العنوان – طرابلس

تساءل وزير العدل الأسبق محمد العلاقي، عن سبب رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية.

وقال العلاقي في منشور على حسابه على “فيسبوك” :”ما الجديد ياترى؟؟ هل هي قفزة أخرى في الهواء!!!!؟؟”.

وتابع الوزير الأسبق :”كم كانت فرحتنا كرجال قانون كبيرة وعظيمة بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية غير أن هذه الفرحه لم تدم طويلا حيث قفز في أذهاننا تساؤلا مهما”.

وأضاف العلاقي :”ترى مالجديد في الموضوع ؟ ذلك أن الأسباب التي بموجبها علق العمل بنظر الطعون الدستورية لازلت قائمة، بل أنها أسوأ بكثير من الظروف التي قررت فيها للمحكمة العليا وقف نظر الطعون الدستورية”.

وأكد الوزير :”القرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا لم يكن تنفيذا لحكم الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس، والذي تقدم به أحد الزملاء ضد الجمعية العمومية للمحكمة العليا وقرارها الذي أنكر العدالة فعلا ولم تبين الجمعية العمومية في حيثيات قرارها سبب تفعيل الدائرة الدستورية”.

وذكر العلاقي :”يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بحق والذي لم نجد له إجابة حتى الآن ترى ماهو الجديد؟ خاصة أن اسباب تعليق نظر الطعون الدستورية لا زالت قائمه؟”.

وأعلن، رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، المغلقة منذ 2016.

وقال الحافي، في تسجيل مصور، إن “الجمعية العمومية بالمحكمة العليا تقرر إعادة فتح الدائرة الدستورية وأن الدائرة تعاهد الليبيين بأنها لن تنحاز لأي طرف من الأطراف وبأنها سوف تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة”.