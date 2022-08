ليكسولوجي: هذه قيود وتسهيلات السفر إلى بنما لحملة الجواز الليبي

ليبيا – تطرق تقرير قانوني نشره موقع “ليكسولوجي” البريطاني المعني بالأخبار القانونية لقيود وتسهيلات السفر المفروضة من قبل بنما على حملة جواز سفر ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الليبيين ملزمين بالحصول على تأشيرة مختومة أو مصرح بها لدخول الأراضي البنمية، في وقت يسمح فيه القانون البنمي بإعفائهم في حال امتلاكهم تأشيرات سارية صادرة من عدد معين من الدول.

وأضاف التقرير: إن هذه الدول هي أستراليا وكندا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وسنغافورة ودول الاتحاد الأوروبي، شريطة أن تكون التأشيرة مستخدمة من قبل الليبي في الدولة المانحة وألا تقل فترة صلاحيتها عن 6 أشهر عند دخول بنما.

ترجمة المرصد – خاص

