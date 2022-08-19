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أمازيغ ليبيا: نعترض على أي اجتماع عابر للحدود من أجل إفراز أجسام جديدة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، أن الحل في ليبيا يكمن في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشدد المجلس في بيان له تم نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، على ضرورة منح الشعب الليبي حقه في تقرير مصيره واختيار من يحكمه وفق قاعدة دستورية توافقية تضمن التمثيل لكل مكونات الأمة الليبية

وأكد مجلس أمازيغ ليبيا أنه لا عودة للحرب والاحتراب في ليبيا، ولا مجال للعنف والصراع المسلح، والقتل والتهجير والإخفاء والخطف

وأعلن المجلس اعتراضه الشديد على أي اجتماع عابر للحدود من أجل إفراز أي أجسام جديدة تضعنا في نفق مظلم آخر.

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أمازيغ ليبيا المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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