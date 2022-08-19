60 حالة تسمم غذائي في الزاوية

شهدت مدينة الزاوية تسجيل 60 حالة تسمم جراء تناول وجبات ملوثة.

وقال مدير عام مركز الزاوية الطبي أسامة سركز إن المركز استقبل 45 حالة تسمم بسبب تلوث غذائي، جراء تناول وجبات بأحد المطاعم في المدينة، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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كما أشار إلى وجود نحو 15 حالة تسمم أخرى تتلقى العلاج في عدة مصحات خاصة داخل المدينة.