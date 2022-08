تقرير تحليلي: على إيطاليا العمل على تنويع مصادر الغاز وليبيا من بينها

ليبيا- هاجم تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي بوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” ما عبر عنها بالتدخلات الروسية في الحملات الانتخابية المستمرة حاليا في إيطاليا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد، نقل عن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو رفضه لتصريحات الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف بشأن وجوب معاقبة شعوب أوروبا لحكوماتها “الغبية” على خلفية سياساتها المناهضة للحرب في أوكرانيا.

ووفقًا للتقرير، فإن ما يعنيه ميدفيديف هو العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، ومنها ما يتعلق بوقف الاعتماد على الغاز الروسي، ناقلًا عن دي مايو قوله: “نعمل على تنويع مصادر الإمدادات الغازية لدينا؛ لأنك لا تستطيع الاعتماد على أولئك الذين يمولون بأموال الإيطاليين الحرب الدموية في أوكرانيا”.

وبحسب التقرير جدد دي مايو دعوة إيطالية طويلة الأمد إلى الاتحاد الأوروبي لم تلاقِ القبول حتى الآن لوضع حد أقصى لسعر الغاز، فيما صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في وقت سابق بشأن تحركات حكومته السريعة لتنويع الموردين من خلال السعي لإيجاد بدائل غازية مع دول مثل ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

