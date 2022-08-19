منح شهادات شكر وتقدير لخريجي «البنيان المرصوص» ممن تدربوا في تركيا

أقامت رئاسة الأركان في المنطقة الغربية، حفلا بمسرح كلية الدفاع الجوي بمصراتة، أمس الخميس، لتكريم الطلبة الأوائل من خريجي الدفعة (37) لكلية الدفاع الجوي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان في المنطقة الغربية، عبر حسابها على “فيسبوك”، فإن الخريجين تم منحهم شهائد تخرج، بالإضافة إلى تكريم طلبة أوائل صفي (المتوسط والمستجد)، لطلبة كليتي الدفاع الجوي والهندسة العسكرية.

كما تم توزيع شهادات شكر وتقدير لخريجي دفعة «البنيان المرصوص» ممن تلقوا تدريباتهم بدولة تركيا، وفقا للبيان.

ولفت البيان، إلى أنه تم تكريم منتسبي الكلية ممن كان لهم الدور البارز في التدريب وسير العملية التعليمية.

وشارك في الاحتفال عدد من الضباط وضباط الصف والجنود والطلبة وبعض من الأعيان والمسؤولين بمدينة مصراتة وأولياء أمور الخريجين.