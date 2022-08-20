ليبيا الان

العوامي لـ «شمام»: الوسط تحب أن تكون «مطبلاتية» فقط لأحبابها

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رد نائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق «عزالدين العوامي» لمدير قناة الوسط «محمود شمام» على نشر القناة خبر يتهم العوامي بحصوله على منصب بعد انتهاء المؤتمر، قائلا:” تحروا الصدق والمصداقية والمهنية، قائمة الصحافة الصفراء تتسع”.

وأضاف العوامي، في تصريحات صحفية:”  نحن لم نستقيل ولكن تركنا السلطة بإرادة وطنية من أجل إعلاء مبدأ التداول السلمي للسلطة ورجعت إلى مدرجات الجامعة”.

ولتف العوامي، إلى أنه لم يتم تعيينه سفيرا في الفاتيكان ولكن «الوسط» تحب أن تكون “مطبلاتية ” فقط لأحبابها ولا يخلوا الأمر من جهوية البعض و”مدت وجه” من البعض الآخر.

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صحيفة الساعة 24

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