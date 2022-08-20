البكوش: فتح الدائرة الدستورية أمر يمكن أن نفرح به أم حيلة لإنقاذ أنفسهم؟

رهن صلاح البكوش، مستشار مجلس الدولة الاستشاري السابق، أهمية إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، بطبيعة القضايا التي ستنظر فيها خلال الفترة المقبلة.

وتساءل البكوش، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هل قرار الجمعية العامة للمحكمة العليا بفتح الدائرة الدستورية أمر يمكن أن نفرح به أم حيلة لإنقاذ أنفسهم في مواجهة محاولة عقيلة- رئيس مجلس النواب عقيلة صالح- ملء المحكمة بالموالين له؟”.

وقال البكوش، إن طبيعة القضايا التي ستنظر فيها الدائرة أولاً والقرارات ذات الصلة ستجيب على ذلك”.

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أمس الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.