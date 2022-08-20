بمشاركة 216 دار نشر.. علي بن جابر: معرض بنغازي سيكون في مصاف المعارض العربية

أعلن ” على جابر ” مدير عام معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب ، عن تغيير موعد افتتاح المعرض الى الخامس عشر من أكتوبر القادم، وقال أن المعرض بات بقدرة استيعابية تصل الى استقبال 216 دار نشر ومكتبة.

و بشأن تغيير موعد اقامة المعرض بعد أن كان مقررا افتتاحه في الخامس عشر سبتمبر قال جابر موضحا ” أن كان يفترض أن يتم اعلان عن الموافقات لدور النشر في الاول من اغسطس الجاري حسب الموعد السابق للافتتاح ، لكن التأجيل كان لعدة أسباب منها أن المكان الذي كان مقررا إقامة المعرض فيه وهو ارض معرض بنغازي الصناعي بوسط المدينة ، حيث رأت البلدية الشروع في برنامج صيانة المعرض ، ليتغير مكان تنظيم المعرض حديقة 2 يوليو مقابل فندق تبستي وهو مكان مناسب جدا ، كذلك سبب اخر وهو أن ان معرض بنغازي الصناعي بالاساس لايستوعب اكثر من ثمانين ناشر وحتى بالضغط يمكن لن نتجاوز مائة ناشر، وهذا ما شكل عائقا في استيعاب كل دور النشر الراغبة في المشاركة ، ولان رغبة اللجنة المنظمة هي ضمان اقامة المعرض في افضل الظروف، وبأفضل التجهيزات، وأن يستوعب اكبر عدد من الناشرين الذين وصل عدد الطلبات الى 216 ناشر“.

وواصل جابر قائلا ” انه وبجهد منسق المعرض انور الشويهدي و دعم لامحدود من اللواء خالد المحجوب رئيس اللجنة العليا للمعرض ومن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي على الحبري ورئيس اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي الصقر بوجواري تقرر اقامة المعرض في حديقة 23 يوليو مقابل فندق تبستي وهو مكان مناسب جدا ويضمن أن يكون معرض بنغازي في مصاف المعارض العربية “.

واضاف جابر “ان التأجيل كان ايضا لاتاحة فرصة للناشرين العرب خاصة من لبنان وسوريا والاردن والسعودية والامارات كي يتمكنوا من شحن كتبهم“.

وواصل جابر في الحديث عن تفاصيل التنظيم قائلا ” سيستوعب المعرض في مكانه الجديد مالا يقل عن 136 دار نشر عربية اضافة الى 20 دار نشر ليبية باجمالي 156 جناح ومع هذه الأجنحة سيكون هناك مشاركين بتوكيل بلغوا 60 توكيلا ، اي اننا نتوقع مشاركة 216 دار نشر“.

وقدم جابر اعتذارا لدور النشر التى لم تقبل مشاركتها قائلا أن ذلك كان اما بسبب عدم التزام الدار بارسال قائمة بالكتب المشاركة او لاسباب تتعلق بالعناوين وسنوات الاصدار او التزامهم بالمشاركة في معارض اخرى.

وختم جابر حديث بالقول أنه تم الأخذ بكل الملاحظات الواردة من اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين المصريين و ان قوائم الموافقات النهائية جاهزة