«الزريقي»: عملية تفعيل الدائرة الدستورية «سابقة خطيرة»

تعجب المستشار السابق بالمحكمة العليا جمعة الزريقي، من قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعد إغلاقها قبل سنوات من قبل القضاة أنفسهم وتأجيل النظر في القضايا، واصفًا ذلك بـ”السابقة الخطيرة”.

وقال الزريقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” قامت الجمعية العمومية للمحكمة العليا باستئناف الدائرة الدستورية للنظر في الطعون المقدمة إليها، حيث أجلت منذ سنة 2016 النظر فيها، وهي سابقة خطيرة”.

وأضاف:” إذ يقوم القضاة أنفسهم بوقف السلطة القضائية عن ممارسة اختصاصها في الرقابة الدستورية على القوانين”، متسائلاً:” هل وراء هذا القرار من أمر لم يفصح عنه؟”.

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، الخميس الماضي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.