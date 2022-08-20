مصدر أمني يوضح مصدر قذيفة طائشة قتلت طفلا في سبها

أعلن مصدر أمني سبب سقوط القذيفة التي أودت بحياة طفل وأصابت 2 آخرين بمنزلهم بمدينة سبها.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن سبب اصابة الأطفال هو سقوط قديفة مصدرها خريجين من الكلية العسكرية كانوا يحتفلون بتخرجهم».

من جهتها ذكرت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري السبت لـ«بوابة الوسط » أن المركز استقبل ثلاثة اطفال مصابين اثر سقوط القديفة اثناء لعبهم داخل منزل بمنطقة سكرة. وأضافت «توفي طفل وأصيب طفل بالكتف وآخر بالوجه ويتلقون فى العلاج».

ومنذ العانم 2011 انتشرت ظواهر الرماية الطائشة والقذائف العشوائية مع تفشي فوضى السلاح في البلاد، ففي نوفمبر الماضي سقطت قذيفة عشوائية على منزل أحد المواطنين بمنطقة طريق المطار بمدينة بني وليد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.