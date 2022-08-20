بلحاج: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة 5 أطفال باستنشاق مبيد حشري

نعى عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة؛ جراء إصابتهم باختناق بسبب استنشاق مبيد حشري في محلة زناتة.
وقال بلحاج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة خمسة من أطفال أخينا الصابر المحتسب خالد غومه، (رزان، إياد، ريماس، فرح، جاد) بسبب استنشاقهم للمبيد الحشري داخل بيتهم بمحلة زناتة”.
وأضاف:” نسأل الله أن يربط على قلوب والديهم وذويهم وأن يعظم لهم الأجر وأن يرزقهم جميل السلوان والصبر، وأن يخلفهم في مصابهم خيراً”.
وتابع:” نتضرع للمولى عز وجل أن يشفي باقي أشقاء أطفال غومة، والمصابين في هذه الحادثة الأليمة المؤسفة”.
وأكد مدير المستشفي الجامعي طرابلس عبد العاطي الرطيب، في وقت سابق، وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة؛ جراء إصابتهم باختناق؛ بسبب استنشاق مبيد حشري، وأن جميع الحالات وصلت أمس في حالة سيئة جداً، وكانت إحداها ميتة وهي طفلة تبلغ من العمر 5 أشهر.
أضاف أن 3 أطفال آخرين توفوا فجر اليوم الجمعة، قبل أن يتوفى شقيقهم الخامس بعد ظهر اليوم، والكوادر الطبية بالمستشفى الجامعي تحاول في هذه اللحظات إنقاذ حياة 3 أشقاء آخرين.
ولفت إلى أن حجم التسمم كان كبيرا جداً، والحالات وصلت للمستشفى في غيبوبة كاملة، وندعو المواطنين للحذر عند التعامل مع المبيدات الحشرية؛ لما تحتويه من مواد سامة.
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