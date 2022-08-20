بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 20 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 20 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تراجع في دراجات الحرارة على اغلب مناطق غرب ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الشمال و إحتمال سقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على سرت مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة ، و على بعض مناطق الدواخل يوم الإثنين.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناعلى بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ على المناطق الساحلية ومابين (35-39)مْ على مناطق الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق يوم الغد ، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الثلاثاء قد تصحبها بعض الخلايا الرعدية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-35)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:47)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:34).