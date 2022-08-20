الرقابة على الأغذية: حالات التسمم في الزاوية جراء تناول لحوم دجاج فاسدة

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن حالات تسمم لعدد 18 شخص نتيجة تناول اكل بمطعم داخل مدينة الزاوية يشتبه بأن سبب التسمم وجبات الشيش طاوق.

وانتقل مفتشو المركز إلى المطعم الذي سجلت فيه تلك الحالات، حيث اكتشف وجود وجبات «شيش طاووق» فاسدة من الكشف الظاهري، بحسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت.

كما أشار المركز إلى إحالة تقرير لكل من جهاز الحرس البلدي والنيابة العامة، وتشميع المطعم.

وأمس الجمعة، أعلن مدير عام مركز الزاوية الطبي أسامة سركز تسجيل 60 حالة تسمم بسبب تلوث غذائي، جراء تناول وجبات بأحد المطاعم في المدينة، منها 45 حالة تتلقى العلاج في المركز، و15 حالة استقبلتها مصحات أخرى بالمدينة