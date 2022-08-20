تحسن درجات الحرارة في أغلب مناطق غرب البلاد

العنوان طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق غرب ليبيا بداية من اليوم، إذ تتراوح على المناطق الساحلية بين 30 و33 درجة مئوية، وبين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

وأشار المركز، في النشرة الجوية، إلى تكاثر متوقع للسحب من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال، واحتمال هطول أمطار متفرقة من يوم غد، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة مصحوبة بخلايا رعدية يوم الثلاثاء خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا على سرت مع احتمال هطول أمطار متفرقة، وعلى بعض مناطق الدواخل يوم الإثنين.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و39 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق يوم الغد، ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الثلاثاء قد تصحبها بعض الخلايا الرعدية.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و35 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون حالة السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.