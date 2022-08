ليبيا – رأى رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا أن قرار تفعيل الدائرة الدستورية من شأنه أن ينهي الجدل حول شرعية ودستورية عديد الخطوات.

القماطي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” حذر من وصفه بـ “عرقلة” رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لهذه الخطوة بالتدخل في إعادة تشكيل المحكمة وجمعيتها العمومية خدمة لأجندته السياسية، على حد قوله.

